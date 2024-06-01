Спектакли Театра им. Кукол для всей семьи можно посмотреть в Тобольске

| фото Анны Борисовой | фото Анны Борисовой

Театр им. Кукол показывает спектакли по выходным в семейном клубе Penatti в Тобольске на ул. Семена Ремезова, 3.

Театр создан в Севастополе в 2015 году. Примерно четыре месяца назад коллектив переехал в Тобольск.

"Хотим здесь остаться, нам очень нравится этот город. У нас стационарный театр, делаем и выездные спектакли. Пока у нас нет своей постоянной площадки, мы благодарны клубу Penatti за то, что приютил нас. Театр репертуарный, у нас всегда есть афиша на месяц", — рассказал профессиональный режиссер, Заслуженный деятель искусств Севастополя Артем Макеев.

Представление о том, что театр кукол — это для самых маленьких, не что иное, как стереотип, уверяет он. Новизна Театра им. Кукол заключается в том, что в нем не делают детских спектаклей. Здесь ставят представления для всей семьи.

В репертуаре — четыре произведения. Три из них — "Все кувырком", "Слон Хортон ждет птенца", "Хортон и кто-то" — рассчитаны именно для семейного просмотра, один — "Оскар и розовая дама" продолжительностью два с половиной часа — для взрослых. Все постановки камерные, рассчитаны на 15-20 зрителей в зале.

"Спектакли все разные, есть те, что побуждают детей к раздумьям. Главное, что все постановки объединяет то, что родителям и детям есть, что-то обсудить. В спектаклях затрагивают серьезные социальные, духовные темы, об отношениях родителей и детей, об отношении к жизни. Задача нашего театра — не развлекать, а прежде всего позволить маленьким и взрослым зрителям почувствовать что-то живое в себе, настоящее, то, что мы называем сопереживанием, состраданием", — добавил Артем Макеев.

Коллектив придумал театрализованные мастер-классы. В процессе игры за основу берут русские народные сказки "Репка", "Теремок" и "Колобок". Суть в том, что родители с детьми от трех лет создают кукол для спектакля и сами играют его.

В семейном клубе Penatti также проводят творческие мастер-классы для детей и для взрослых. В арт-студиях работают в разных техниках два профессиональных художника. Здесь набирают группы детей от трех лет и старше. Желающие могут приобрести живописные работы, которые ранее были представлены на выставке "Комната моей мечты" в Санкт-Петербурге. Занятия организуют по записи.

Инна Пахомова