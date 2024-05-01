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В поселке Винзили сгорели хозяйственные постройки

Происшествия, 17:45 30 мая 2024

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Хозяйственные постройки на площади 20 квадратных метров сгорели в поселке Винзили Тюменского района днем 20 мая.

Как сообщили в пресс-службе Противопожарной службы Тюменской области, вызов пожаре поступил на пульт диспетчера в 15 часов 5 минут. Возгорание произошло в хозяйственных постройках на улице Ленинградская.

Благодаря оперативным действиям, пожар удалось ликвидировать на площади 20 метров квадратных и предотвратить распространение огня на жилой дом. Пострадавших нет.

От противопожарной службы Тюменской области привлекались работники отдельного поста № 123 поселка Винзили совместно МЧС России по Тюменской области.

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# противопожарная служба

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