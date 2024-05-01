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В Тобольском районе отремонтируют несколько участков региональных трасс

Общество, 19:53 30 мая 2024

Telegram-канал Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал Леонида Митрюшкина

Несколько участков региональных трасс отремонтируют в Тобольском районе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". Это подъезды к селу Абалак, к деревням Ломаева (с ремонтом тротуаров), и Шестакова, посадочные площадки и автопавильоны на подъезде к селу Бизино.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"О планах по развитию сёл и деревень до конца 2024 года и результатах 2023-го доложил сегодня депутатам думы Тобольского района. При поддержке губернатора и правительства Тюменской области, участии сельской общественности мы сделали очень большую работу. В этом году продолжаем реализовывать начатые проекты и планы", - отметил глава муниципалитета.

В настоящее время также ведется ремонт на участке региональной дороги Тобольск - Байгора - Курья, которая проходит через посёлок Прииртышский.

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# Леонид Митрюшкин , ремонт дорог

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