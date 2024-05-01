Икону Казанской Божией Матери встретили в Свято-Троицком мужском монастыре в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Икона Казанской Божией Матери прибыла в Тюмень. Святыню доставили в Свято-Троицкий мужской монастырь 31 мая.

К воротам храма образ привезли сотрудники Спецсвязи. Встречу святыни возглавил митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий. Он зачитал обращение Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"На тюменскую землю прибыл крестный ход. Это исторический момент для города. Всероссийский молебен, который начался от стен Московского Кремля с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. На Красной площади есть собор Казанской Божьей Матери, который построил Дмитрий Пожарский после освобождения Москвы от иноземцев и прекращения смутного времени. С этим образом идет всероссийский молебен о даровании победы, помощи божьей. Великая милость для тюменской земли, для города, что величайшая святыня, древнейший чудотворный образ прибыл сюда”, – сказал владыка Димитрий.

Он добавил, что перед этим образом наши предки молились 100-200-300 лет в минуты испытаний.

Среди прихожан, которые пришли к монастырю, можно было встретить немало байкеров. Они сопровождали машину Спецсвязи, в которой перевозилась святыня.

"Когда мы узнали об этом событии, конечно, не могли его пропустить, отказать в сопровождении святыни. Делаем это уже не первый раз. В прошлом году встречали мощи Георгия Победоносца. Для нас, байкеров, которые ездят на очень много километров, путешествуют, такие святыни играют особую роль. Казанская икона Божией Матери 1570-1580 годов помогала Минину и Пожарскому отгонять интервентов. В нынешнее время это знаковое событие. С ней обязательно надо проезжать по городам России. Нашим товарищам, воинам это в помощь”, – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор международного клуба "H.O.G. Harley Davidson Тюмень" Сергей Чирков.

Байкерам удалось пообщаться с владыкой Димитрием, он благословил их на праведные дела. В 2023 году любители двухколесного транспорта организовали крестный путь царя, посвященный 155-летию со дня рождения Николая II. Они проехали по ключевым точкам, городам, объектам. В планах клуба на 2024 год – совершить несколько мотопробегов и сопровождений икон.

Приложиться к Казанской иконе Богородицы можно в мужском монастыре 31 мая до 20 часов, 1 июня с 8 до 18 часов.

Крестный ход с иконой стартовал от стен Московского Кремля 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Он завершится там же 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери. За это время образ побывает в 60 городах страны.

Инна Пахомова