ВТБ запустил пилотный проект урегулирования долгов по кредитам

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

ВТБ запустил пилотный проект урегулирования долгов по кредитам. Он направлен на решение вопросов заемщиков с просроченными платежами сразу в нескольких банках.

По данным "Скоринг бюро", в 2023 году доля россиян с тремя и более активными кредитами среди всех заемщиков составила 28,6 %. При этом если у заемщика несколько задолженностей в разных кредитных организациях, то предоставление лишь одной реструктуризации не решит его финансовый вопрос полностью.

В рамках пилота банк будет анализировать финансовое состояние заемщиков, чтобы не допустить ухудшения ситуации, и предложит комплексное урегулирование клиентам с предодобренной реструктуризацией. После того, как заемщик подпишет согласие на передачу информации, ВТБ свяжется с банками-партнерами для рассмотрения возможности проведения комплексного урегулирования и обсуждения индивидуальных мер поддержки заемщика.

Банк разработал универсальный формат согласия клиента по требованиям законодательства о персональных данных и банковской тайне, он позволит обмениваться информацией между банками-партнерами.

"Благодаря консолидированным мерам помощи несколькими банками станет возможно финансовое оздоровление заемщика и снижение его кредитной нагрузки, при этом клиентский путь станет короче и быстрее", – заявил руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ Евгений Новиков.

Справка: В 2023 году Банк России одобрил "Стандарт защиты прав и интересов заемщиков – физических лиц при урегулировании задолженности по кредитным договорам, заключенным в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности".