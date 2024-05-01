В тюменских библиотеках стартовал всероссийский проект "Русские чтения"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень присоединилась к реализации Всероссийского литературно-патриотического проекта "Русские чтения". Старт масштабной акции дали 30 мая в Центральной городской библиотеке. Ее главная цель - объединение и сплочение российского общества вокруг главного культурного кода — русской литературы.

Как сообщила директор Централизованной городской библиотечной системы города Наталья Некрасова, чтения планируется проводить регулярно, с периодичностью один раз в квартал. По задумке организаторов к проекту присоединятся учреждения образования и культуры города и области.

"Мы в числе первых присоединились к этому всероссийскому проекту. Ежеквартально на разных площадках городских библиотек будем проводить "Русские чтения" для людей разного возраста, национальности, с разными предпочтениями. Считаем, что проект будет бессрочный. Постараемся сделать все, чтобы привлечь самых разных людей на площадки проекта", - подчеркнула Наталья Некрасова.

Отметим, одним из организаторов проекта "Русские чтения" в Тюменской области стало региональное отделение Ассамблеи народов России. Ее председатель Евгений Воробьев, выступая на открытии, поздравил гостей мероприятия и поблагодарил организаторов за поддержку инициативы.

"Считаю, что работу по проекту нужно проводить в системе. В ней будут участвовать Тюменский индустриальный и Тюменский государственный университеты, Тюменский институт культуры, библиотечная система, региональные отделения Союза писателей России и Ассамблеи народов России, Общество русской культуры. А встречи можно проводить и чаще, когда мы почувствуем необходимость в этом. Задействовать предлагаю не только библиотеки, но и школы, вузы и другие площадки", - сказал Евгений Воробьев.

Председатель правления Тюменского регионального отделения "Союза писателей России" Сергей Козлов в своем выступлении озвучил главную мысль проекта: "У великой русской литературы могут быть только великие русские читатели". Он также прочел отрывок из своей книги "Молитва матери".

Звучали на первой встрече "Русских чтений" и произведения классиков в исполнении молодых тюменцев. Так, школьники прочли стихотворения Евгения Акулича "Здравствуй, Родина" и Мусы Джалиля "Варварство", отрывок из произведения Кати Аксеновой "Записки со дна кармана". Студент из Китая Пэй Сичжэ и финалист областного конкурса "Читаем Пушкина" Маргарита Нефедова прочли отрывки из "Сказки о мертвой царевне и семи богатырях" А.С.Пушкина.

Ожидается, что в Тюмени проект "Русские чтения" будет проходить и в онлайн-формате. Так, в сообществе Централизованной библиотечной системы Тюмени в соцсети "ВКонтакте" появятся видео с чтением отрывков произведений русских писателей на русском языке.

Любовь Голышева