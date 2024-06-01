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Новый аппарат для аутотрансфузии крови применяют в тюменском "Нефтянике"

Общество, 08:59 01 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Спасатель клеток" - новый аппарат для аутотрансфузии крови - появился в в тюменской больнице "Нефтяник", сообщает пресс-служба медучрждения.

Новое оборудование пришло на помощь анестезиологам-реаниматологам клиники. Высокотехнологичную хирургическую помощь, в том числе на роботонизированном комплексе Da Vici Si, в "Нефтянике" оказывают пациентам при различных видах операций в абдоминальной, сосудистой хирургии, в урологии, ортопедии и других направлениях.

"Данный аппарат используется для переливания пациенту его собственной крови (в данном случае эритроцитов), собранной в процессе оперативного вмешательства. Собранная кровь аспирируется, фильтруется и после обработки на центрифуге и отмывания возвращается в кровоток", - пояснил Анатолий Колчанов, врач-анестезиолог-реаниматолог "Нефтяника".

Это безвредная, высокотехнологичная и щадящая процедура, которая создает принципиальную возможность проведения хирургических вмешательств, сопровождаемых большой и стремительной кровопотерей. Кроме того, она абсолютно исключает риск несовместимости и возможности переноса инфекционных заболеваний, что возможно при использовании компонентов донорской крови.

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