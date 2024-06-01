Александр Моор поздравил мусульман Тюменской области с праздником Курбан-байрам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мусульмане Тюменской области встречают Курбан-байрам. История праздника уходит глубоко в века, а его традиции основаны на таких качествах, как доброта, справедливость, человеколюбие и поддержка, заявил глава региона Александр Моор.

По его словам, на этих ценностях, на основе преемственности поколений и благодаря созидательной энергии людей осваивалась Тюменская земля и продолжает свое развитие регион.

"Наш многонациональный народ, как и прежде, плечом к плечу готов защищать Отечество, трудиться на благо России, противостоять любым испытаниям. Поздравляю с наступлением праздника Курбан-байрам! Желаю всем здоровья, благополучия и удачи!" - сказал Александр Моор.