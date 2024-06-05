Тюменцы приняли участие в творческом турнире "Кубок особого сплава"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сборная по танцевальному спорту "Формейшн Вера" представила Тюменскую область в Москве, приняв участие в межрегиональном творческом турнире "Кубок особого сплава" 4 июня.

Танцевально-песенный турнир проходил в рамках Дней регионального развития Урало-Сибирского макрорегиона "Пространство будущего".

На одной сцене в комплексе ВДНХ выступали именитые артисты и молодые таланты. За главную награду команды регионов боролись в трех этапах: "Легенда", "Традиции" и "Новое слово".

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более 200 артистов из шести регионов УФО вели творческое состязание за главный приз турнира - "Кубок Особого сплава", который является символом Урала и Сибири, представляет мощный сплав ресурсов, технологий, таланта и мастерства.

По итогам каждого раунда члены жюри - чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, народная артистка России Илзе Лиепа и телеведущий Вячеслав Макаров определяли финалиста. Также на результат влияли, выбирая лучших овациями, громкость которых определяли с помощью шумомера.

Приз зрительских симпатий получили ямальские ансамбли "Сыра'сэв" и "Сёётэй Ямал", приз жюри заслужила Челябинская область.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Хотя мы и не достигли желаемого результата, участие в таком мероприятии на лучшей площадке страны очень важно для нас и для Тюменской области", - поделился старший тренер сборной Тюменской области формейшн "Вера" Алексей Литвинов.

Он добавил также, что турнир стал отличной возможностью для молодых артистов представить своё мастерство и свой регион.

Николай Ступников