Предпринимателей региона приглашают на промышленную выставку в Иран

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпринимателей Тюменской области приглашают принять участие во второй международной промышленной выставке EXPO-RUSSIA IRAN 2024, которая пройдет в Тегеране с 21 по 23 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента экономики.

Выставка включает в себя следующие отрасли: IT-технологии; энергетика; нефтегазовая и химическая промышленность; металлургия. Цель выставки – содействие развитию торгово-экономических связей между Россией и Ираном, диверсификация форм и направлений сотрудничества, расширение взаимодействия в социально-гуманитарной сфере, продвижение экспортной продукции отечественных предприятий и организаций на рынки Ближнего и Среднего Востока.

По вопросам участия можно обращаться по телефону +7 (952) 684-93-17.