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500 тысяч рублей компенсации получила тюменка, провалившаяся зимой в яму с кипятком

Происшествия, 15:43 05 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей выплатила теплосберегающая компания тюменской пенсионерке, получившей ожоги, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В январе 2024 г. в районе дома № 65 по ул. Ленина в областном центре из-за дефекта трубопровода тепловой сети обвалился грунт. 64-летняя пенсионерка провалилась в образовавшуюся яму и получила термические ожоги областей тела, нижних конечностей, обеих стоп.

В ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчик добровольно выплатил пострадавшей компенсацию.

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# прокуратура Тюменской области

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