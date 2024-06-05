500 тысяч рублей компенсации получила тюменка, провалившаяся зимой в яму с кипятком
Происшествия, 15:43 05 июня 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей выплатила теплосберегающая компания тюменской пенсионерке, получившей ожоги, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В январе 2024 г. в районе дома № 65 по ул. Ленина в областном центре из-за дефекта трубопровода тепловой сети обвалился грунт. 64-летняя пенсионерка провалилась в образовавшуюся яму и получила термические ожоги областей тела, нижних конечностей, обеих стоп.
В ходе рассмотрения гражданского дела в суде ответчик добровольно выплатил пострадавшей компенсацию.