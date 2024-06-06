Хартию Союза женщин России поддержали 14 тысяч тюменцев

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

14 тысяч тюменцев подписали Хартию за возрождение, сохранение и защиту традиционных семейных ценностей, которую инициировал в апреле Союз женщин России. Это как простые тюменцы, так и представители институтов гражданского общества, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".

В числе тех, кто поддержал инициативу, Ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", участники круглого стола "Дистанционное обучение - плюсы и минусы", прошедшего в Общественной палате Тюменской области, участники Столыпинского клуба "Деловой России" и форума "Мой бизнес как семья" клуба женщин-предпринимателей Тюменского отделения СЖР, участники форума Тюменского областного совета профсоюзов "Защита социальных и трудовых прав женщин" и межрегионального форума "Региональные и муниципальные меры поддержки семей", прошедшего в Тюменской областной думе.

Также документ на своем заседании поддержала фракция ЛДПР Тюменской областной думы.

Заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик поблагодарила подруг большой дружной женской организации и всех неравнодушных жителей региона за участие.

"Спасибо всем, кто не остался в стороне и для кого также, как и для нас, важно единение российского народа и его традиционные устои, кто выступает за гармоничный семейный союз, кто хочет растить своих детей в здоровом обществе, и кто видит свое и будущее всей нашей страны именно в этом", - сказала она.

Напомним, в апреле Хартию поддержали и подписали крупнейшие организации нашей страны - Общественная палата РФ, Союз журналистов России, Комитет семей воинов Отечества, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Национальная родительская ассоциация, Федерация бокса и многие другие.