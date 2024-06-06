На улице Коммунистической в Тюмени реконструируют участок тепловой сети

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Реконструкция участка тепловой сети активно идет у Никольского взвоза на ул. Коммунистической в Тюмени. Как сообщает департамент городского хозяйства, подрядчик работает в ускоренном режиме. Работы вместе с благоустройством планируют завершить до 20 августа.

Директор по капитальному строительству и ремонту УСТЭК Вера Маторыгина рассказала, что подрядная организация приступила к работам 30 мая. Проводится подготовка основания, демонтаж трубы и сварка каркаса для тепловых каналов. Основные операции ведутся около здания ТИУ. Специалисты меняют сеть диаметром 530 мм и протяженностью 288 м.

“Это одно из звеньев цепи, которое направлено на надежность и качественное теплоснабжение района Дома Обороны. В прошлые годы с этой целью мы реставрировали сеть по улицам Таврической (заменили 800 м трубопроводов), Ленина, ул. Димитрова (там заново проложили более 1 км сетей). Участок на Коммунистической — не последний в общей цепочке, но один из основных, необходимых для качественного общего результата”, – сказала она.

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Кроме этого, чтобы улучшить внешний вид этого места, приняли решение спрятать часть сети, которая на спуске шла над землей.

“Никольский взвоз — это одна из самых красивых и узнаваемых визитных карточек нашего города. Нужно внимательно и скрупулезно отнестись к восстановлению нарушенного в процессе работ благоустройства, чтобы эта локация продолжала радовать своим видом тюменцев и гостей города”, – отметил временно исполняющий полномочия главы Тюмени Петр Вагин.

Сейчас из-за ремонта сети от горячего водоснабжения отключены только нежилые здания в этом районе и ТИУ, остальных потребителей переподключили на другие ветки. К 14 июля УСТЭК планирует запустить теплоноситель в сеть, а далее (по договору — до 20 августа) будут выполняться работы по восстановлению благоустройства.

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

УСТЭК уделяет внимание и сохранению зеленых насаждений, стараясь минимизировать количество растений, которые необходимо снести для прокладки труб и ограждая участки газонов с кустарниками, чтобы не повредить их тяжелой техникой.

| Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени | Фото: департамент городского хозяйства администрации Тюмени

Петр Вагин обратил внимание, что этот участок дорожной сети характеризуется интенсивным трафиком. По нему обычно передвигается много не только личного, но и общественного транспорта. Он попросил подрядчика рассмотреть возможность как можно раньше открыть дорогу, чтобы снизить интенсивность движения в центре и в районе Дома обороны. Также была отмечена необходимость соблюдения принципов безопасности при проведении работ, поскольку рядом с объектом передвигается много студентов и других пешеходов.