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Владимир Якушев: форум "Утро" призван охватить рабочую молодежь УФО

Общество, 17:16 05 июня 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Мы не должны сегодня забывать о рабочей молодежи, проводя на территории Уральского федерального округа различные мероприятия.

Об этом полномочный представитель президента по округу Владимир Якушев сказал в ходе сессии презентаций проектов Урало-Сибирского макрорегиона. В рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ он представил один из межрегиональных проектов УФО – форум молодежи Урала"Утро".

Напомним, форум "Утро" проводится по поручению президента России при поддержке полпреда в УФО Владимира

Якушева. В 2024 году форум состоится с 22 по 28 июня в Свердловской области на базе Уральского федерального университета. Мероприятие соберет более 1 тыс. участников из шести регионов. Акцент сделают на рабочую молодежь и рабочие профессии.

"Я часто встречаюсь с руководителями промышленных предприятий, - рассказал Владимир Якушев. - Сегодня значительно возросла нагрузка на их коллективы, особенно в сфере оборонного комплекса. И мне задали очень правильный вопрос о том, что хотя мероприятий для молодежи проводится очень много, они, как правило, "перетасовывают" одну и ту же аудиторию. При этом именно рабочей молодежи зачастую некогда принимать в этом участие — они "у станка".

По его словам, поэтому предстоящий форум призван максимально охватить именно эту часть молодежи УФО.

Николай Ступников

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# Владимир Якушев , Форум Утро

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