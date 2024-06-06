В отделении паллиативной помощи Тобольска пролечили 284 пациента

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Отделение паллиативной помощи начало работу в Областной больнице № 3 Тобольска с прошлого года. Открытие обусловлено значительным развитием системы паллиативной и гериатрической помощи, которая направлена на улучшение качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и старческой астенией, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Цель паллиативной помощи - облегчение симптомов заболевания и улучшение качества жизни пациентов и их близких. В 2023 году в отделении паллиативной помощи было пролечено 284 пациента, что свидетельствует о высоком спросе этого вида медицинской помощи", — рассказывает заведующая отделением врач-гериатр Жанна Александрой.

Паллиативная помощь соседствует с отделением сестринского ухода. Оно предназначено для длительного пребывания пациентов, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении и особом уходе - это, как правило, пожилые люди с хроническими заболеваниями. В 2023 году в отделении сестринского ухода было пролечено 326 пациентов, из которых большинство - старше трудоспособного возраста.

"Пациентам этих отделений также необходима гериатрическая помощь. Она направлена на лечение пациентов со старческой астенией и включает комплексное применение лекарственной и немедикаментозной терапии. В 2022 году было пролечено 321 пациент со старческой астенией, что на 76% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году этот показатель увеличился до 428 случаев", — подчёркивает Жанна Александрой.

Важный аспект работы с пациентами этих отделений - различные виды терапии: арт-терапия, занятия по самообслуживанию, дыхательная гимнастика и многое другое.

Регулярные занятия помогают сохранять активность, улучшают физическое и эмоциональное состояние пациентов.