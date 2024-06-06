384 капсулы для похудения обнаружили у жительницы Нижневартовска

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

384 таблетки для похудения стоимостью 8 тыс. рублей изъяли у 46-летней жительницы Нижневартовска. Женщина заказала их через интернет-магазин. Таможенники задержали ее в момент получения посылки. Операция проходила совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Нижневартовску, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Экспертиза установила, что препараты содержат сильнодействующее вещество сибутрамин общей массой 124,1 гр. Вину в совершении преступлении женщина не признала. По ее словам, приобретая таблетки, рассчитывала похудеть. Она оформила заказ на одном из сайтов, где продавец предлагал наиболее выгодную цену. Так, при заказе четырех препаратов, пятый шел в подарок с бесплатной доставкой.

Тюменские таможенники возбудили уголовное дело по ст. "Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ...". Суд приговорил северянку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

"Прежде чем оформить заказ из другой страны изучите состав лекарственных препаратов, биологических активных добавок. Некоторые из них свободно продаются за границей, но запрещены к ввозу в России. Для получения консультации можно обратиться в таможенные органы или ознакомиться с правилами перемещения таких товаров на сайте ФТС России", - сказал и. о. заместителя начальника Тюменской таможни Григорий Ксенофонтов.