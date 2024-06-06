10 незаконных рубок выявили за май в восьми районах Тюменской области

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

10 незаконных рубок выявили за май в восьми районах Тюменской области. Общий объем незаконной лесозаготовки составил более 392 куб. м, а сумма причиненного ущерба превысила 5,4 млн рублей, сообщает департамент лесного комплекса.

Черные лесорубы орудовали в Сладковском, Вагайском, Голышмановском, Исетском, Казанском, Тюменском, Ялуторовском и Ярковском лесничествах. Большая часть ущерба пришлась на ярковских нарушителей: они заготовили 282 куб. м древесины на сумму 3,8 млн рублей.

Материалы по данному факту, а также остальным незаконным рубкам, ущерб от которых превысил 5 тыс. рублей, переданы в полицию. Будут возбуждены уголовные дела по статье 260 УК РФ.

В Казанском лесничестве, где злоумышленники вырубили деревьев менее чем на 5 тыс. рублей, идет административное расследование.