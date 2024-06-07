Иностранные компании могут искать российских партнеров на специальной онлайн-площадке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Корпорация МСП совместно с Фондом Росконгресс запустила в полноценную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств" на цифровой платформе МСП.РФ. Она создана для того, чтобы иностранные компании из любой точки мира могли найти МСП-партнеров в России, сообщает пресс-служба ПМЭФ-2024.

Новая онлайн-площадка позволяет иностранным компаниям размещать свои потребности в различных товарах, вести поиск клиентов среди зарегистрированных на ней предпринимателей, организовывать презентации проектов потенциальным инвесторам. Здесь же бизнес получает доступ к обновляемой информации о перспективных инвестпроектах в разных странах и отраслях.

"Видя большой спрос зарубежных партнеров на разработки высокотехнологичных и инновационных российских компаний, создание совместных инвестиционных проектов, мы запустили в полномасштабную эксплуатацию "Площадку бизнес-партнерств". На ней иностранные компании смогут взаимодействовать с отечественным малым и средним бизнесом, а также использовать инструменты Цифровой платформы МСП.РФ, которые ранее были доступны только российским предпринимателям", — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для использования функционала "Площадки бизнес-партнерств" необходимо пройти верификацию. Это делается в личном кабинете Фонда Росконгресс. После завершения этой процедуры зарубежные компании смогут решать сразу несколько задач, в том числе через доступ к информации о более 5,5 тыс. проверенных производственных предприятиях и их продукции, а также возможности размещать информацию о себе.