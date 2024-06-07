ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Тюмени

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

РУФСБ России по Тюменской области предотвратило теракт на железной дороге в Тюмени, задержан мужчина.

Он планировал в составе группы лиц по предварительному сговору совершить теракт на участке Свердловской железной дороги, проходящей по территории Тюмени, сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом по переписке в мессенджере.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

"Они намеревались осуществить сход с рельсов железнодорожного подвижного состава или его опрокидывание. Довести преступный замысел до конца им не удалось, противоправная деятельность пресечена сотрудниками регионального управления на стадии приготовления к совершению террористического акта", - отмечается в сообщении.

Следственное подразделение РУФСБ возбудило и расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, п "а" ч.2 ст.205 УК России (приготовление к совершению террористического акта, группой лиц по предварительному сговору).

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Центральный районный суд Тюмени подозреваемому избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет.