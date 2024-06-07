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Более 400 посылок выдали с помощью QR-кода в тюменских почтовых отделениях

Общество, 14:07 07 июня 2024

"Почта России" | Фото: "Почта России"

Более 400 посылок и около 150 писем выдали с помощью QR-кода в тюменских отделениях Почты России за полтора месяца. Также услуга востребована и клиентами сельских почтовых отделений в Ишимском районе. Они получили на почте порядка 250 посылок с помощью нового сервиса. В общей сложности сотрудники региональной Почты России уже выдали по QR-коду около одной тысячи посылок и писем, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

"Ключевая задача Почты на 2024 год – повысить качество предоставляемых услуг. Особое внимание мы уделяем клиентскому сервису и стремимся к тому, чтобы посетители получали услуги оперативно. Технология QR-кодов в отделениях Почты России позволит нам сделать обслуживание клиентов более удобным и эффективным", — сказал первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Новый цифровой сервис стал доступен жителям региона с мая. Возможность получать и отправлять письма и посылки по QR-коду появилась в обновлённой версии мобильного приложения Почты России. Воспользоваться ей могут клиенты, оформившие простую электронную подпись. Ранее на оформление писем и посылок у специалистов уходило около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе.

Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента. QR-код обновляется каждые 30 секунд — это гарантирует прозрачность и безопасность данных. Он зашифрован и соответствует требованиям цифровой защиты информации.

"Почта России" | Фото: "Почта России"

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