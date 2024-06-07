Тюменец купил водительские права и обезвредил ОПГ

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Калининский районный суд Тюмени прекратил уголовное дело в отношении мужчины 1981 года рождения, обвиняемого даче взятки через посредника. Подсудимый получил снисхождение за активное содействие следствию в раскрытии преступной сети чиновников-взяточников.

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области, неофициально работая слесарем-сантехником одного из тюменских ООО, мужчина хотел получить права тракториста с категориями С и D. Для этого он через своего знакомого передал 25 тыс. рублей главному специалисту инспекции Шатровского района отдела регистрации техники и Курганской области.

Оперативники выявили межрегиональную организованную преступную группу из шести человек в Свердловской и Курганской областях, торговавших удостоверениями трактористов без фактической сдачи экзаменов.