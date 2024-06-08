Тюменская "Камерата Сибири" представит музыкально-литературную композицию "Кармен"

| Фото: Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

Оркестр "Камерата Сибири" представит музыкально-литературную композицию "Кармен" 14 июня. Дирижёр - Фаузия Тажина. Художественное слово – актер Тюменского театра кукол Вадим Ерёменко.

По информации Тюменской филармонии, в настоящее время существует 15 художественных фильмов-экранизаций "Кармен" - как литературного произведения, так и оперы Ж. Бизе. В 1967 году появился одноактный балет по мотивам новеллы Проспера Мериме, созданный кубинским хореографом А. Алонсо специально для великой балерины Майи Плисецкой.

В основе балета – музыка оперы Бизе, но композитор Родион Щедрин существенно изменил музыкальный материал и сделал его аранжировку для оркестра струнных и ударных инструментов.

Билеты на "Кармен" можно приобрести онлайн.

Возрастное ограничение: 6+.