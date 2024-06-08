  • 8 июня 20248.06.2024суббота
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Заблудившиеся в Свердловской области юные тюменцы найдены

Общество, 08:20 08 июня 2024

из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области

Дети, потерявшиеся в лесном массиве Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, найдены. Они живы, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

“По оперативным данным дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков их направят для обследования в медицинское учреждение”, – добавили в ведомстве.

От МЧС России в поисковой операции были задействованы 157 человек, 21 единица спецтехники. Всего в поисках участвовали 654 человека, 98 единиц техники.

Напомним, жители Тюмени – 12-летний мальчик и 10-летняя девочка – 4 июня, находясь в Слободо-Туринском районе Свердловской области, вместе со своим дедом ушли на реку на рыбалку. После этого они пропали: пожилой мужчина вернулся один. Были развернуты масштабные поисковые работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , дети , поиск детей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 08.06.2024120 человек окончили Школу юных нейроинженеров Тюменской области
09:59 08.06.2024Ишимские хирурги смогли сохранить пациенту ногу после травмы
09:21 08.06.2024Полпред президента в УФО поздравил соцработников с праздником
09:07 08.06.2024Открытие в Тюменской области музыкального училища в 1956 году дало толчок развитию культуры