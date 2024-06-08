Заблудившиеся в Свердловской области юные тюменцы найдены

| Фото: из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: из Telegram-канала ГУ МЧС России по Тюменской области

Дети, потерявшиеся в лесном массиве Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области, найдены. Они живы, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

“По оперативным данным дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков их направят для обследования в медицинское учреждение”, – добавили в ведомстве.

От МЧС России в поисковой операции были задействованы 157 человек, 21 единица спецтехники. Всего в поисках участвовали 654 человека, 98 единиц техники.

Напомним, жители Тюмени – 12-летний мальчик и 10-летняя девочка – 4 июня, находясь в Слободо-Туринском районе Свердловской области, вместе со своим дедом ушли на реку на рыбалку. После этого они пропали: пожилой мужчина вернулся один. Были развернуты масштабные поисковые работы.