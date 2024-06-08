В Тюменской области увеличили в два раза единовременную выплату контрактникам
Общество, 14:05 08 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Единовременная выплата контрактникам в Тюменской области увеличена в два раза. Заключившие контракт с Минобороны РФ получат 400 тыс. рублей, сообщает инфоцентр регионального правительства.
К федеральной выплате в 195 тыс. рублей в дополнение начисляется региональная - 205 тыс.
Постановление об увеличении единоразовой выплаты со 100 тысяч до 205 тысяч рублей подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 7 июня. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2024 г.
Дополнительная информация - по телефону горячей линии — 117. Телефон пункта отбора — 8 (3452) 79-19-04. Кол-центр — 8 (3452) 79-19-05.