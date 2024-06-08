Сквер Выпускников в Тобольске благоустроят на два месяца раньше срока

t.me/mv_afanasev t.me/mv_afanasev

Благоустройство сквера Выпускников в Тобольске должно по контракту завершиться до 1 ноября. в планах главы города Максима Афанасьева сделать это до 1 сентября.

"Сегодня в рамках еженедельного объезда провел осмотр работ, которые выполняются по благоустройству сквера Выпускников. Много жалоб поступает по парковке у дома 21, что развели грязь и ничего не делаем. Выехали на место, все осмотрели и взяли себе дату, 18 июня, по благоустройству этого участка. В рамках работы с малым предпринимательством, а также в их поддержу, приняли решение о благоустройстве подходных путей к торговым точкам", - написал он в своих аккаунтах в соцсетях.

На сквере Выпускников 8 июня работают 24 человека и вся необходимая техника.

По славам Максима Афанасьева, принято решение о благоустройстве трех придомовых территорий. Здесь также работы идут полным ходом.

"В выборе материалов и подрядчиков работаем в направлении наших земляков, даже брусчатку укладываем тюменского производителя", - подчеркнул глава Тобольска.