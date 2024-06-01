Инвестпроекты играют ключевую роль в развитии экономики Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инвестиционные проекты, реализуемые в Тюменской области в различных сферах, играют ключевую роль в развитии экономики региона. Об этом заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Сергей Кудряшов, комментируя выступление губернатора Александра Моора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Они, по его оценке, способствуют созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни населения и укреплению экономической стабильности.

"Например, запуск племенного репродуктора индейки не только увеличивает производство мяса, но и способствует развитию сельского хозяйства в целом, - отметил Сергей Кудряшов, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Завод "Протеинсиб" по переработке гороха открывает новые возможности для агропромышленного комплекса, позволяя производить высококачественные белковые продукты. В 2024 году ожидают реализации проекта предприятия "Фармасинтез-Тюмень", которое выпускает гормональные препараты. Что станет важным шагом в развитии фармацевтической отрасли, обеспечивая население необходимыми лекарственными средствами и снижая зависимость от импортных препаратов".

Всего за 2023 год в Тюменской области было реализовано более 300 инвестпроектов, сообщил на форуме губернатор Александр Моор.