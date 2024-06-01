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В сквере Нефтехимиков в Тобольске высадили 30 молодых лип

Общество, 13:20 10 июня 2024

пресс-служба ООО «ЗапСибНефтехим» | Фото: пресс-служба ООО «ЗапСибНефтехим»

Участники экопикника "Зеленый город", посвященного Всемирному дню окружающей среды, высадили 30 лип в сквере Нефтехимиков в Тобольске. В этом году пикник прошел при участии команды проекта СИБУРа "Зеленая формула" и Всероссийского волонтерского движения "Волонтеры леса", сообщает пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим".

Озеленение территорий присутствия и исследование экосистем и их способности к поглощению парниковых газов – одно из приоритетных направлений экологической политики СИБУРа, отмечено в сообщении. Так, например, с 2021 года на территории Тюменской области и Тобольска высажено 520 тыс. деревьев. К 2025 году СИБУР планирует высадить не менее 5 млн деревьев в рамках программы "Зеленая формула" в регионах присутствия.

"Несколько дней назад мы совместно с волонтерами леса и представителями карбонового полигона ТюмГУ, партнером которого выступает СИБУР, завершили высадку более 300 тысяч саженцев сосны в Тюменской области, - сообщила старший менеджер функции "Климатические инициативы и углеродное регулирование" СИБУРа Татьяна Романенкова. - Сегодня в Тобольске мы также все вместе внесли важный вклад в сохранение и восстановление окружающей среды Тюменской области".

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# СИБУР , экология

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