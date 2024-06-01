Учебный комплекс регионального отделения центра "Воин" открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Имущественный комплекс регионального отделения центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" открыли на базе спортивного стрелкового клуба "Стальной азарт" в Тюмени 10 июня.

С открытием имущественного комплекса начался новый этап развития тюменского филиала. Новая площадка включает в себя учебный центр с оборудованными местами для занятий и несколько стрелковых галерей, где будут готовить инструкторов и курсантов. Планируется развитие военно-прикладных и цифрового видов спорта.

Как сказал на открытии губернатор Тюменской области Александр Моор, на территории комплекса будут реализовывать разные инновационные образовательные программы по основам безопасности, защиты России для подрастающего поколения, проводить крупные мероприятия, заниматься военно-спортивной подготовкой и патриотическим воспитанием.

"Сегодня мы все осознаем важность патриотического воспитания подрастающего поколения. Созданный по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина федеральный центр "Воин" является важным элементом этой работы. Тюменский филиал, который открыт чуть более года назад, за это время показал очень хорошие профессиональные результаты. В составе инструкторов центра — ребята с боевым опытом, участники специальной военной операции. Все они прошли дополнительную специальную подготовку. Это позволяет им передавать знания и опыт молодым людям и воспитывать их настоящими патриотами страны", — сказал глава региона.

Он напомнил, что тюменский филиал стал ресурсным центром, в котором ведется подготовка инструкторов новых отделений "Воина" для других регионов. Филиал центра в Тюменской области появился не на пустом месте. В региональном центре "Аванпост", который уже 30 лет занимается военно-спортивной, патриотической подготовкой допризывной молодежи, был сформирован костяк инструкторов, прошедших экзамены и сложную трехмесячную подготовку.

"11 мая 2023 года мы набрали на первый курс 300 человек. Надо было видеть лица этих ребят, которые накладывали друг другу жгуты, занимались тактической подготовкой, поднимали в небо дроны, стреляли из оружия. Самое позитивное — у нас большая очередь на эти курсы. За год с небольшим две с половиной тысячи человек, в том числе сотрудники специальных подразделений, правоохранительных органов, прошли эту подготовку", — добавил Александр Моор.

Заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев называет тюменский филиала центра "Воин" особым, отличающимся от других. "Нам надо было открывать новые центры. Для этого нам нужны были подготовленные высококвалифицированные инструкторы. Надо было научиться их готовить. Тюменский центр мы выбрали как площадку, которая может взять на себя нагрузку по обучению новых инструкторов. Тюмень за это взялась и справилась. Мы и дальше будем исходить из того, что здесь не только обучают юношей, девушек, но и готовят базу для развития центров "Воин" в нашей стране", — сказал он.

Ситуация на фронте постоянно меняется, втягивая в себя современные технологии. Чтобы уверенно чувствовать себя в зоне боевых действий, необходимо знать системы радиоэлектронной борьбы и разведки, иметь представление о тактике и огневой подготовке, уметь оказать помощь себе и товарищу. Всему этому и учит "Воин", заключил Юрий Трутнев.

На территории учебного комплекса в распоряжении допризывной молодежи, людей, заключающих контракты для прохождения службы, сотрудников силовых ведомств, с которыми работает центр "Воин", — тренажеры по обучению операторов БМП и БТР. Также в филиале в образовательную деятельность начали внедрять технологии виртуальной реальности. На 3D-принтере печатают необходимые элементы, необходимые на СВО, например, запчасти для дронов. Много внимания уделяются обучению управлениями беспилотными летательными аппаратами. Курсанты учатся работать как с моделями с тепловизором и без него, различной дальности и мощности. Линейка дронов позволила региональному центру "Воин" не только обучать военнослужащих, представителей силовых ведомств, но и помогать с мониторингом за состоянием дамб в области в 2024 году.

Первые региональные отделения центра "Воин" распахнули свои двери в мае 2023 года. На сегодняшний день они открыты в 21 субъекте. Более 25 тыс. юношей и девушек прошли обучение, получили актуальные знания по различным военно-прикладным дисциплинам.

Инна Пахомова