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Медики из Кыргызстана познакомились с инновациями тюменского центра нейрохирургии

Общество, 17:45 10 июня 2024

vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Делегация врачей из ближнего зарубежья, в том числе из Кыргызстана, посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Медики оценили технологические инновации: от оборудования до применения в хирургическом лечении цифровых методик.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени по эффективности оперативного лечения стоит в ряду с ведущими клиниками мира, является уникальной площадкой для обмена опытом.

"Я рад тому, что посетил вместе с коллегами замечательный центр нейрохирургии в Тюмени и хочу выразить большую благодарность его основателю — Альберту Акрамовичу Суфианову, который создал мощнейшую нейрохирургическую школу. Здесь вырастает плеяда молодых креативных специалистов – это большой вклад в будущее, и чем больше будет таких лабораторий и операционных, как в центре, тем выше престиж нейрохирургии. Спасибо за организацию встречи и дружелюбность персоналу ФЦН", — сказал доцент кафедры нейрохирургии Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева Бакытбек Турганбаев.

Медики посетили диагностическое отделение ФЦН, учебные лаборатории. Им рассказали о возможностях операционных.

"Медицина в центре не стоит на месте и, будучи интегрированной с современными технологиями, динамично развивается. Мы активно применяем цифровые технологии в нейрохирургии. В лабораториях центра, готовясь к сложным операциям, создаём под каждого пациента 3D-модели черепа и позвоночника, чтобы заранее смоделировать действия врача во время операции. Оборудование в центре топовое, а технологии хирургического лечения – малотравматичные. Все это мы с гордостью демонстрируем нашим коллегам" — отметил врач-хирург, д.м.н., профессор, заведующий главного врача ФЦН по перспективному развитию Андрей Машкин.

Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени имеет многолетнюю историю сотрудничества с медучреждениями Кыргызстана.

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