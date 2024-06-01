Юбилейный велофестиваль пройдёт в Тюмени в День России

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодёжной политике администрации Тюмени

Десятый велофестиваль пройдёт в Тюмени в День России 12 июня, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодёжной политике администрации города.

Праздник развернётся на Центральной площади у здания правительства Тюменской области. В 9 часов стартует регистрация участников. Торжественное открытие запланировано на 11 часов.

Жителей и гостей города ждёт яркий и активный праздник. В 11 часов 20 минут будет дан старт велопараду от ул. Володарского. В 12 часов начнётся работа интерактивных площадок.

Гостей ждут конкурсы, выступление творческих коллективов, выполнение нормативов ГТО для всех желающих, розыгрыш призов и велосипедов, а также костюмированный конкурс для участников фестиваля.

К участию приглашают всех желающих за исключением спортсменов-профессионалов, имеющих звания, разряды по велосипедному спорту. Для участия в соревновании обязательным условием является наличие технически исправного собственного велосипеда.

Заявки на участие в соревнованиях подаются в комиссию по допуску в день старта. Прием заявок прекращается за 30 минут до старта.