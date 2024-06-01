Тюменские строители завершают благоустройство роддома в Краснодоне

| Фото: администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Тюменские строители завершают благоустройство роддома в Краснодоне. На восстановление самого здания потребовалось почти два года. Капитальный ремонт проведен в рамках соглашения о сотрудничества правительства Тюменской области и администрации Краснодонского муниципального округа.

Всего в 2022 году специалистами Тюменской области было восстановлено 10 объектов инфраструктуры на подшефной территории, в 2023 году – работы велись еще на 15. Наш регион также не оставляет без внимания выбравших Тюменскую область для постоянного места жительства людей из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, всем им оказывается всесторонняя помощь.

Всего до 2028 года регионами Урала и Западной Сибири было запланировано провести более 1,1 тыс. мероприятий в ДНР и ЛНР. Сейчас уже завершено свыше 700 объектов, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

"Уже выполнено более 60% работ из объема, запланированного до 2028 года. Восстановлено свыше 400 жилых домов, 81 объект ЖКХ, 47 школ, 34 детских сада, 28 медицинских учреждения. Все это напрямую влияет на качество жизни в муниципалитетах Донбасса. Летом на Урале мы ждем на отдых и оздоровление детей из подшефных территорий", - отметил полпред Владимир Якушев.

В 2024 году регионы УФО планируют построить и восстановить 144 объекта. Из них уже отремонтированы котельная в Ясиноватой, амбулатория в селе Анадоль, остановки общественного транспорта в Краснодоне. пищеблоки в школах Макеевки.

В настоящее время строительно-монтажные работы проводятся на почти 70 объектах.