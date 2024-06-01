39 тюменских школьников стали стобалльниками

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В Тюменской области школьники получили результаты ЕГЭ по математике и русскому языку. 39 человек сдали экзамены на сто баллов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.

"При этом у нас есть уже два выпускника, которые получили 100 баллов сразу по двум предметам", — отметил он.

Это Кирилл Яковенко из школы № 89 Тюмени, она написал на максимальный балл русский язык и математику, а также Георгий Семьянов из Физико-математической школы. Он сдал на сто баллов химию и математику.