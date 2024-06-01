  • 11 июня 202411.06.2024вторник
  • USD88,9944
    EUR95,6367
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер северо-западный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

39 тюменских школьников стали стобалльниками

Общество, 18:30 11 июня 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В Тюменской области школьники получили результаты ЕГЭ по математике и русскому языку. 39 человек сдали экзамены на сто баллов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.

"При этом у нас есть уже два выпускника, которые получили 100 баллов сразу по двум предметам", — отметил он.

Это Кирилл Яковенко из школы № 89 Тюмени, она написал на максимальный балл русский язык и математику, а также Георгий Семьянов из Физико-математической школы. Он сдал на сто баллов химию и математику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЕГЭ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:10 11.06.2024Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизируется после 20 июня
19:35 11.06.2024Студенты тюменских колледжей выступят на Российской студвесне
19:01 11.06.2024Четырех юных тюменцев наградили за помощь на пожаре
18:30 11.06.202439 тюменских школьников стали стобалльниками