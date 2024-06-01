39 тюменских школьников стали стобалльниками
Общество, 18:30 11 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
В Тюменской области школьники получили результаты ЕГЭ по математике и русскому языку. 39 человек сдали экзамены на сто баллов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Моор.
"При этом у нас есть уже два выпускника, которые получили 100 баллов сразу по двум предметам", — отметил он.
Это Кирилл Яковенко из школы № 89 Тюмени, она написал на максимальный балл русский язык и математику, а также Георгий Семьянов из Физико-математической школы. Он сдал на сто баллов химию и математику.