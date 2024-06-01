  • 12 июня 202412.06.2024среда
  • USD89,0214
    EUR95,7391
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер западный

80 лет — 80 фактов о Тюменской области

Лучших спортсменов-автомоделистов области определили в Тюмени

Спорт, 17:13 12 июня 2024

пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба дворца творчества и спорта «Пионер»

26 спортсменов из Тюмени и Ишима приняли участие в чемпионате и первенстве Тюменской области по автомодельному спорту 7 - 9 июня. Организаторы предоставили для радиоуправляемых моделей открытую трассу со множеством отбойников, крутых виражей и длинных скоростных участков.

Как сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер", итоги подводились как в личном, так и в командном зачёте радиоуправляемых моделей. В личном зачёте итоги подводились в шести классах, в возрастных категориях юношей и взрослых спортсменов.

Победителями первенства Тюменской области по автомодельному спорту стали Ярослав Астапенко из команды ДТиС "Пионер" "Кванториум" в классах радиоуправляемых моделей "TCS Euro-Truck", "РЦЕ-10", "РЦБ" и Владимир Мартьянов, представляющий "ДТиС "Пионер", в классе "ТС-10 сток".

В чемпионате лучшие результаты показали автомоделисты Яков Самойленко (ДТиС "Пионер" "Кванториум") в классе моделей "ТС-10", Ярослав Астапенко ("Кванториум") в классе "РЦЕ-10" и Александр Золотавин (RC "Золотой мотор", Тюмень) в классе "ТС-10 нитро".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автомодельный спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:13 12.06.2024Лучших спортсменов-автомоделистов области определили в Тюмени
16:49 11.06.2024Около 50 спортсменов выступят на региональном чемпионате по мотокроссу
16:27 11.06.2024Праздничный турнир по боксу пройдет в Ишиме
11:20 11.06.2024Второй этап тюменских летних сельских игр стартует с 12 июня