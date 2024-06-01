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Росмолодежь приглашает волонтеров Тюменской области в команду форума молодых предпринимателей

Общество, 16:03 12 июня 2024

Росмолодёжь | Фото: Росмолодёжь

Набор волонтёров на на масштабное молодежное бизнес-событие 2024 года, форум молодых предпринимателей "Амур", стартовал 11 июня, сообщает Росмолодежь.

Форум пройдёт в Хабаровском крае с 13 по 23 августа. Основной темой станет социальное предпринимательство. Волонтеры пройдут офлайн- или онлайн-обучение.

Деятельность волонтерского корпуса будет осуществляться по следующим направлениям: транспортная служба; служба образовательных и внеучебных программ, служба протокола, колл-центр и др.

Трансфер до места проведения, размещение и питание обеспечивает организатор. Стать волонтёром форума "Амур" могут граждане России старше 18 лет. Подать заявку можно на платформе ДОБРО.РФ до 1 июля

Всего на форуме ожидается свыше 500 участников. Событие объединит лидеров успешных бизнесов, представителей власти, экспертного и медийного сообществ, резидентов клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес.

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# волонтеры , Росмолодежь

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