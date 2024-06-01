Семи участникам поисков Гриши и Вики Крепп вручили благодарности

| Фото: администрация Тюменской области | Фото: администрация Тюменской области

Благодарственные письма ГУ МЧС России по Тюменской области вручили семи участникам операции по поиску пропавших детей Гриши и Вики Крепп в администрации Тюмени 12 июня.

В поисковой операции участвовали более 500 волонтёров, сотрудников МЧС, полиции, кинологов с собаками. Использовался даже военный самолёт и квадрокоптеры с тепловизорами.

Спустя четыре дня Гришу и Вику обнаружили живыми, собаки были вместе с детьми. Брат с сестрой вышли на шум, который издавали волонтеры.

По словам одного из героев, сотрудника службы безопасности компании РМК Игоря Грекова, когда они узнали о пропаже, вместе с коллегами выдвинулись на поиски детей.

"Мы оказались там, потому что очень переживали за Гришу и Вику. У меня, у всех наших ребят есть дети, поэтому равнодушных не было, искали как своих. Когда нашли, были счастливы, что с этими ангелами все в порядке и они поедут домой", - подчеркнул мужчина.

| Фото: администрация Тюменской области | Фото: администрация Тюменской области

Инна Кондрашкина