Тюмень вошла в топ направлений на День России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ направлений для путешествий на День росии вошла Тюмень. Наибольший поток авиапассажирских перевозок путешественников направлен в Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград и Минеральные Воды, подсчитали в сервисе путешествий Tutu.

На поезде в День России так же отправятся в две столицы, Краснодар, Адлер и Анапу. Доля купленных билетов в Москву составила 20,1%, в Санкт-Петербург – 9,7%, в Краснодар – 3,5%, в Адлер и Анапу – по 3,1%. Далее по популярности Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Новороссийск и Екатеринбург.

В топ-5 городов, где чаще всего бронируют отели на День России, вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Средний чек на одну ночь в Северной столице – 5 тыс. 313 рублей, в Москве – 3 тыс. 921 рублей.