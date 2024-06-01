Шоперы, фартуки, головные уборы с древними татарскими орнаментами привезли на "Мост дружбы"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Шоперы, фартуки, головные уборы с древними татарскими орнаментами представили гостям фестиваля национальных культур "Мост дружбы", который прошел на площади 400-летия Тюмени в День России, 12 июня.

Жительница села Ярково Эльза Шамухаметова начала создавать домашний текстиль и сумки примерно год назад.

Оставшись без работы, она решила стать самозанятой, защитила свой бизнес-проект и получила грантовую поддержку на развитие дела.

На выделенные ей средства женщина приобрела необходимое для машинной вышивки оборудование. Сейчас она выполняет изделия на заказ.

"Старинные орнаменты нахожу в книгах, Интернете. Работаю и с Ембаевским сельским музеем. Фотографирую там украшения и вещи с узорами. Заказываю дизайны этих орнаментов и переношу их на свои изделия. Я — начинающий мастер, но обо мне уже многие знают. Езжу по ярмаркам как Тюменской области, так и других регионов. Заказы поступают и через Интернет. Свои изделия отправляла в Москву, Белгород, Сургут и другие города. Людям нравится наш национальный татарский колорит", — поделилась Эльза Шамухаметова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На татарском подворье гостей встречали громко, ярко с песнями и танцами. Горожанам представили свадебный обряд.

Работала передвижная выставка Ембаевского сельского музей, посетив ее, тюменцы узнавали, как обустроен татарское жилище. Также желающих учили делать изю — национальные нагрудные женские украшения.

"Так как мы являемся одной из самых крупных, старейших организаций нашего региона, не могли не подготовиться основательно. Мы устраивали кастинг, чтобы попасть на это подворье. В этом году не все районы смогли присоединиться к фестивалю. Но мы приняли Исетский, Аромашевский, Ярковский, Тюменский районы", — сказала председатель совета региональной общественной организации Национально-культурная автономия татар Тюменской области Лейсан Хурматуллина.

Для посетителей представители Центра татарской культуры, Союза татарской молодежи, областная автономия татар подготовили более 30 подвижных игр. Тренер татарской футбольной команды Азат Калиев провел мастер-класс по отбиванию мяча.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

XXIX областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" завершился в 17 часов. Гости могли побывать в ремесленных мастерских, на площадках национальных игр. Представители разных национальностей рассказывали о своей культуре и обычаях на этнокультурных экспозициях.

Инна Пахомова