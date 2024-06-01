Александр Моор: на фестивале "Мост дружбы" можно почувствовать, что такое настоящее сибирское гостеприимство

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

На фестивале "Мост дружбы" в Тюмени можно почувствовать, что такое настоящее сибирское гостеприимство. Убедился в этом лично. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В русской горнице главу региона встретили с песнями под балалайку, а мастерицы рассказали и показали секреты изготовления домашней одежды и половиков.

"У моей бабушки в деревне такие тоже были. Рядом с избой традиционная игра в городки", - поделился Александр Моор. На прощание губернатору предложили ухватить "Птицу счастья" за хвост, чтобы удача и радость сопровождали весь год.