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Александр Моор: на фестивале "Мост дружбы" можно почувствовать, что такое настоящее сибирское гостеприимство

Губернатор, 17:16 12 июня 2024

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

На фестивале "Мост дружбы" в Тюмени можно почувствовать, что такое настоящее сибирское гостеприимство. Убедился в этом лично. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В русской горнице главу региона встретили с песнями под балалайку, а мастерицы рассказали и показали секреты изготовления домашней одежды и половиков.

"У моей бабушки в деревне такие тоже были. Рядом с избой традиционная игра в городки", - поделился Александр Моор. На прощание губернатору предложили ухватить "Птицу счастья" за хвост, чтобы удача и радость сопровождали весь год.

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# Александр Моор , День России , фестиваль «Мост дружбы»

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