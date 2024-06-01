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Проект адаптации детей иностранцев реализуют в тюменских школах

Общество, 17:03 16 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект адаптации детей иностранных граждан в российское общество реализуют в тюменских школах № 9 и № 69. Программа, разработанная региональным отделением Ассамблеи народов России, начала работать в сентябре 2023 года и уже дала первые результаты.

"Мы видим, что дети начали лучше успевать и учиться. Каких-то прямых конфликтов с детьми иностранных граждан за учебный год не было. Для меня как руководителя и для моей административной команды этот проект дал толчок, благодаря ему мы заняли интересную нишу", - рассказал директор школы №9 Евгений Кальченко.

В рамках проекта "Мой новый друг" в школе №9 в течение учебного года проводились учебные, воспитательные и культурно-массовые мероприятия. Дети изучали русский язык, традиции и культуру русского народа. Это, по словам инициаторов, позволило минимизировать конфликты на межнациональной почве.

Также для школьников приобрели книги и национальные костюмы. В летний период проект реализуется в рамках работы пришкольных лагерей. Продолжится работа и в новом учебном году.

Отметим, школа № 9 считается мультинациональной – здесь обучаются представители 38 национальностей. По словам председатели регионального отделения Ассамблеи народов России Евгения Воробьева, в перспективе эта школа может примером для других образовательных учреждений региона.

Евгений Воробьев добавил, что на ближайшем августовском педагогическом совещании теме адаптации детей иностранных граждан в российское общество посвятят отдельную секцию. Инициативу поддержал областной департамент образования и науки.

"В Тюмени по этой теме работают школы № 69, № 9 и № 45, а в Тюменском районе – школа поселка Московский. Вам есть чем поделиться друг с другом. Пусть это будет та или иная практика, наработка, ресурс, даже кадровый. В августовской конференции нам хочется собрать сообщество тех, кто не просто будет рассказывать теорию, а поделится своими наработками и ресурсами", - сказала начальник отдела общего и дошкольного образования департамента образования и науки Тюменской области Ирина Поварова.

Добавим, проект регионального отделения Ассамблеи народов России "Мой новый друг" подразумевает проведение многочисленных мероприятий, которые должны помочь иностранным гражданам адаптироваться в российском обществе. Проект поддержан и финансируется правительством Тюменской области в рамках областной программы "Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации" на период до 2025 года.

Любовь Голышева

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# мигранты , обучение , школьники

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