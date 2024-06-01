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В почтовых отделениях Тюменской области появились зоны самообслуживания

Общество, 10:02 16 июня 2024

Почта России | Фото: Почта России

Жители Тюменской области смогут самостоятельно подготовить письма и посылки к отправке. В семи отделениях Почты России появились зоны самообслуживания, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

"Это позволит избежать ожидания услуги и кратно сократить время пребывания на почте", - отмечено в сообщении.

Планируется, что благодаря зонам самообслуживания время, за которое оператор принимает отправление, сократится до 1-2 минут.

Почта, по словам первого заместителя генерального директора Почты России Максима Цыпина, отслеживает запросы клиентов.

"И сейчас один из важнейших векторов — технологичность, — подчеркнул он. — Внедрение зон самообслуживания упрощает процедуру отправки, экономит время, как посетителей, так и сотрудников отделений. В первую очередь новый формат появится в наиболее загруженных точках — впоследствии географическое покрытие проекта будет ещё шире".

Воспользоваться зонами самообслуживания уже сейчас могут клиенты пяти почтовых отделений Тюмени: 625002 (ул. Водников, 5), 625008 (ул. Рабочая, 5а), 625007 (ул. Мельникайте, 127а, корп.1), 625048 (ул. Механическая, 27), 625062 (ул. Федюнинского, 13). Ещё две зоны самообслуживания действуют в почтовых отделениях 626157 (г. Тобольск, мкр 7, д. 5) и 625530 (п. Винзили, ул. Заводская, 13).

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# Почта России

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