Тюменец вышел в финал всероссийского конкурса "Молодой промышленник года"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор комбината стеновых материалов "Винзер" (ВЗКСМ) Денис Жалнин вышел в финал Всероссийской премии "Молодой промышленник года". Жители Тюменской области могут поддержать его голосами, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Победа в номинации "Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования" достанется именно тому, кто получит наибольшее число голосов. Голосование продлится с 11 по 25 июня.

На сайте премии нужно выбрать регион, нажать голосовать за Дениса Жалнина.