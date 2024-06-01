  • 13 июня 202413.06.2024четверг
  • USD89,0214
    EUR95,7391
  • В Тюмени 32..34 С 5 м/с ветер западный

Тюменец вышел в финал всероссийского конкурса "Молодой промышленник года"

Общество, 16:27 13 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Генеральный директор комбината стеновых материалов "Винзер" (ВЗКСМ) Денис Жалнин вышел в финал Всероссийской премии "Молодой промышленник года". Жители Тюменской области могут поддержать его голосами, сообщает региональный департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства.

Победа в номинации "Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования" достанется именно тому, кто получит наибольшее число голосов. Голосование продлится с 11 по 25 июня.

На сайте премии нужно выбрать регион, нажать голосовать за Дениса Жалнина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# премия , промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:34 13.06.2024Сибирскую экологическую тропу откроют для тюменцев 14 июня
17:23 13.06.2024О летнем отдыхе в Тюменской области рассказали на форуме-выставке "Путешествуй!" на ВДНХ
17:12 13.06.2024Инспекторы ГИМС проверяют безопасность тюменских пляжей
17:01 13.06.2024Госавтоинспекторы и медики проведут совместные выезды на трассы в жаркие дни