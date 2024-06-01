В Тюменской области по программе капремонта усовершенствованы лифты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по программе капремонта усовершенствованы лифты.

"Замена лифтов в этом году идет с 23 мая. Новые лифты - более безопасные, простые в обслуживании. Программа каптального ремонта зданий, включая нашу сферу, - для людей", - отметил начальник монтажного управления ООО "Лифт модерн" Олег Бикташев.

Программа капремонта предусматривает, что жильцы многоквартирных домов могут коллективно решать, что именно необходимо отремонтировать в первую очередь.

Региональная программа капитального ремонта МКД на территории субъекта на 2024 год предусматривает к выполнению 902 конструктивных элемента (342 СМР и 560 ПД) в 747 многоквартирных домах, плановой стоимостью 1 737, 02 млн рублей, в том числе на счете регионального оператора 806 КЭ (258 СМР и 548 ПД) в 674 многоквартирных домах, плановой стоимостью 1 437,01 млн рублей.

Елена Коптяева, член совета дома: "Было два капремонта. Есть выбор, что именно ремонтировать у нас, сначала поменяли электрику, теперь отремонтировали кровлю".