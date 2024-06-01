Тюменцы могут записаться на последнюю смену "Отрядов мэра" с 21 июня

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Онлайн-запись на последнюю смену "Отрядов мэра" откроется в Тюмени 21 июня. Подростки от 14 до 17 лет смогут получить трудовой опыт. Поработать предстоит с 5 по 16 августа, по три часа в день. Предлагается около 50 профессий на выбор. Предусмотрена зарплата 5 тыс. 247,82 рубля за смену.

Как сообщает "Вслух.ру" необходимо записаться на сайте отряды-мэра.рф, а затем предоставить пакет документов с 24 по 28 июня.