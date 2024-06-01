Тюменцы могут поучаствовать в молодежном образовательном форуме "БерегА"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодёжный образовательный форум Южного федерального округа "БерегА" пройдет в Астраханской области со 2 по 6 сентября. Молодые тюменцы от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие на платформе "Молодежь России" до 2 июля.

Ожидается 350 участников со всех регионов России. На форуме тюменцы вместе с представителями государственного сектора и бизнеса займутся разработкой брендов профессиональных объединений, чтобы улучшить имидж и восприятие различных профессий и экономических секторов. Участников ожидает интересная и яркая программа: мастер-классы по актерскому мастерству, Stand Up, уроки игры на музыкальных инструментах, занятия прикладным искусством, а также спортивные мероприятия — зарядка, йога и фестиваль здорового образа жизни, сообщает издание "КП-Тюмень".