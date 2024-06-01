Более 100 школьников посетили мероприятия Ялуторовского музейного комплекса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 школьников посетили мероприятия "Россияне о России" Ялуторовского музейного комплекса. Музейщики познакомили юных горожан с произведениями известных российских художников, писателей и поэтов XIX - XX вв., посвященными Родине, деятельностью ученых и политиков.

Ребята охотно поддерживали беседу об исторических событиях, многонациональной культуре и богатой природе России. Полученная информация поможет им лучше понять свою страну, ее историю и ценности. Хорошим завершением стал своеобразная изобразительная сессия, когда школьники дружно трудились над созданием рисунков, выражающих их любовь к Родине.

Такие интересные встречи для детей в музеях старинного города проводятся постоянно. Несколькими днями раньше, в 225–й день рождения великого поэта, музей "Торговые ряды" пригласил воспитанников детских садов на "Карнавал сказок А. С. Пушкина". На сцене конференц-зала музея "Торговые ряды" дошколята показали себя в ролях любимых персонажей из произведений Пушкина. Здесь можно было увидеть князя Владимира и богатырей, царя Салтана и трёх девиц, длиннобородого Чародея и прекрасных Руслана и Людмилу, да и сам автор появлялся неоднократно.

Совсем ещё юные артисты из детского сада №10 с большим мастерством исполнили отрывок из поэмы "Руслан и Людмила", не оставив равнодушными никого в зале и по праву став первыми в конкурсе. Ярким было выступление и у воспитанников детского сада №9. Активные участники праздника русского языка получили от музейщиков подарки, сообщает Ялуторовский музейный комплекс.