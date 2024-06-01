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Пятна на солнце смогли увидеть тюменцы

Общество, 13:20 16 июня 2024

сообщество "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Старая башня" во ВКонтакте

Большую и сложную группу пятен AR3712, способную вызвать сильные вспышки и выбросы плазмы, смогли наблюдать тюменцы в обсерватории "Старая башня". На хромосфере звезды можно было увидеть причудливые огненные деревья - протуберанец по краю Солнца. Это крупномасштабная плазменная структура, которая возникает в короне Солнца и отличается от окружающего вещества повышенной плотностью и пониженной температурой. А на поверхности отчетливо были видны флоккулы - яркие области окружающие пятна, сообщается в сообществе "Старая башня" во ВКонтакте.

Отметим, со следующей недели жара спадет. В понедельник 17 июня синоптики обещают 23 градуса днем и небольшой дождь утром. Во вторник 18 июля температура поднимется до 25 градусов.

сообщество "Старая башня" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Старая башня" во ВКонтакте

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# жара , Солнце

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