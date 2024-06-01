Тюменская область за привлечение инвестиций в сохранение памятников архитектуры отмечена золотым дипломом

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа Тюменской области "Привлечение частных инвестиций в сохранение объектов культурного наследия" отмечена золотым дипломом по итогам VII Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие".

Программу разработали комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области совместно с администрацией Тюмени. Ее цель - совершенствование облика городов Тюменской области посредством включения в активную жизнь объектов культурного наследия, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Победителем конкурсной программы форума также стала программа "Тобольск настоящий". Всего пять конкурсов прошло в рамках фестиваля архитекторов.