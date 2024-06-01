  • 17 июня 202417.06.2024понедельник
  • USD89,0658
    EUR95,1514
  • В Тюмени 23..25 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменская область за привлечение инвестиций в сохранение памятников архитектуры отмечена золотым дипломом

Общество, 10:24 17 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа Тюменской области "Привлечение частных инвестиций в сохранение объектов культурного наследия" отмечена золотым дипломом по итогам VII Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие".

Программу разработали комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области совместно с администрацией Тюмени. Ее цель - совершенствование облика городов Тюменской области посредством включения в активную жизнь объектов культурного наследия, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.

Победителем конкурсной программы форума также стала программа "Тобольск настоящий". Всего пять конкурсов прошло в рамках фестиваля архитекторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# архитекторы , культурное наследие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 17.06.2024Ко Дню молодежи тюменская набережная превратится в театральный проспект
12:14 17.06.2024Массовое нашествие бабочек-боярышниц наблюдают тюменцы
11:52 17.06.2024Зрителям фестиваля "Лето в Тобольском кремле" предлагают автобусный трансфер
11:41 17.06.2024Тюменская кинокомпания привлекла грант "Новой нефти" на проведение детского лагеря