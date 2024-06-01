Команда программы "Тобольск настоящий" получила "золото" архитектурного фестиваля

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

Команда программы "Тобольск настоящий" получила "золото" VII Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие 2024". Эксперты номинации "Реализованные проекты реставрации объектов архитектурного и ландшафтного наследия и приспособление их к современным условиям" высоко оценили проделанную работу в Тобольске.

"Финальный день фестиваля и торжественная церемония награждения участников. За проделанную работу и проект "Программа "Тобольск настоящий" - создаем будущее, не изменяя прошлому" наша команда получила золото в своей номинации. Искренняя благодарность за награду, новые знакомства и слова поддержки, которые звучали от разных людей все эти дни. Большая честь быть признанными за наши усилия. Не расслабляемся, работаем дальше на благо Тобольска!", - подчеркнул глава города.

Отметим, что ранее программу представили профессиональному сообществу.