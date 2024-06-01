Более 50 детей с нарушением речи из Ишимского района получили помощь

| Фото: АНО «Лабиринт» | Фото: АНО «Лабиринт»

Более 50 детей с нарушением речи из Ишима и Ишимского района получили помощь в рамках проекта "Каркуша" за пять месяцев 2024 года. Проект, разработанный АНО "Лабиринт", получил поддержку по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

"Групповые и индивидуальные занятия, консультации для детей и родителей проводили логопеды, дефектолог, психолог, волонтеры. В ходе работы применялись как традиционные методы, так и современные технологии — интерактивный логопедический стол, аппарат динамической электронейростимуляции, интерактивное логопедическое зеркало и другое", - сказала руководитель проекта Наталья Карпова.

Для детей проводили занятия на развитие тактильно-кинетической чувствительности и мелкой моторики рук, кинезиологические физминутки, различные виды массажей. Преодолеть комплекс "плохого художника" им помогло создание художественных композиций из песка, глины и пластилина при помощи готовых фигурок.

Юные ишимцы также попробовали себя в игре на народных музыкальных инструментах, освоили различные техники рисования: рисование эбру, рисование бросовым материалом, рисование пальцами, рисование мыльными пузырями, рисование нитками, кляксография и другое.