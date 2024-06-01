  • 17 июня 202417.06.2024понедельник
  • USD89,0658
    EUR95,1514
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер северо-западный

Более 50 детей с нарушением речи из Ишимского района получили помощь

Общество, 17:23 17 июня 2024

АНО «Лабиринт» | Фото: АНО «Лабиринт»

Более 50 детей с нарушением речи из Ишима и Ишимского района получили помощь в рамках проекта "Каркуша" за пять месяцев 2024 года. Проект, разработанный АНО "Лабиринт", получил поддержку по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2024 года, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

"Групповые и индивидуальные занятия, консультации для детей и родителей проводили логопеды, дефектолог, психолог, волонтеры. В ходе работы применялись как традиционные методы, так и современные технологии — интерактивный логопедический стол, аппарат динамической электронейростимуляции, интерактивное логопедическое зеркало и другое", - сказала руководитель проекта Наталья Карпова.

Для детей проводили занятия на развитие тактильно-кинетической чувствительности и мелкой моторики рук, кинезиологические физминутки, различные виды массажей. Преодолеть комплекс "плохого художника" им помогло создание художественных композиций из песка, глины и пластилина при помощи готовых фигурок.

Юные ишимцы также попробовали себя в игре на народных музыкальных инструментах, освоили различные техники рисования: рисование эбру, рисование бросовым материалом, рисование пальцами, рисование мыльными пузырями, рисование нитками, кляксография и другое.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# логопеды , Президентские гранты , проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 17.06.2024Полпред в УФО поручил усилить меры из-за роста происшествий на водных объектах
19:52 17.06.2024Более полумиллиона гостей посетили стенд Тюменской области на форуме "Путешествуй!" в Москве
19:40 17.06.202415 наград на Всероссийской студвесне завоевали студенты Тюменской области
19:20 17.06.2024Развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ обсудили в УФО