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Полпред в УФО поручил усилить меры из-за роста происшествий на водных объектах

Общество, 20:14 17 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Усилить профилактическую работу из-за роста происшествий на водных объектах поручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Об этом сообщает полпредство.

За минувшую неделю на водоёмах УФО погибли 32 человека, из них девять детей.

"Необходимо организовать эффективную работу служб, ответственных за безопасность людей на водоёмах: обеспечить выполнение всех требований по оборудованию пляжей, организации дежурства спасателей, а также усилить профилактическую работу с детьми и взрослыми. Только постоянное и неукоснительное соблюдение всех правил поведения на воде позволит избежать трагедий", – подчеркнул Владимир Якушев.

Основные причины трагедий – недосмотр со стороны родителей, нарушение правил поведения на воде, купание в неположенных местах.

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# безопасность , Владимир Якушев , водные объекты

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